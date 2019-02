O Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, debaixo de fogo depois de ter sido transmitido um vídeo de reclusos seus nas redes sociais sem qualquer acompanhamento de guardas, recebeu seis guardas transferidos pela (DGRSP) que se encontravam de baixa na altura e, seis meses depois, ainda "não se apresentaram ao serviço", segundo o Jornal de Notícias.

A diretora da prisão de alta segurança, Maria Fernanda Barbosa, indicou esta quarta-feira em audição no Parlamento que a situação está "em investigação" e que o estabelecimento prisional tem "em permanência 28 guardas ausentes, 20 com atestado médico e seis que nunca apareceram" – num total de 160 efetivos. No momento em que ocorria uma festa de aniversário não autorizada no Pavilhão A, neste sábado à tarde, estavam apenas escalados quatro guardas para um total de 374 reclusos.