Caixa Geral de Depósitos aprovou créditos a 22 empresas para aquisição de ações da Cimpor, BCP, EDP e Galp Energia, entre outras.

A CGD aprovou em apenas dois anos, 2006 e 2007, a concessão de créditos a 22 clientes para a compra de ações, uma área de alto risco, no valor total de 2080 milhões de euros. As atas do Conselho Alargado de Crédito, onde foram aprovados os financiamentos, revelam que o banco público autorizou empréstimos para a aquisição de ações a empresas lideradas por alguns dos maiores empresários portugueses mas também a sociedades desconhecidas de média dimensão.



Entre os grandes grupos económicos destacam-se a Teixeira Duarte, liderada por Pedro Teixeira Duarte, a Mota-Engil, presidida por António Mota, a Amorim, da qual Paula Amorim é agora o rosto, Berardo, liderado por Joe Berardo, e Investfino, de Manuel Fino.



