Exame de idoneidade do Banco de Portugal irá analisar apenas sete dos 44 ex-gestores da Caixa Geral de Depósitos. António de Sousa, antigo governador do BdP e presidente da CGD é um dos nomes na mira do supervisor bancário.

O Banco de Portugal (BdP) apenas está a analisar a idoneidade de sete dos 44 ex-gestores da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que passaram pelo banco durante o período no qual estão incluídos os créditos ruinosos presentes na auditoria da consultora EY a 15 anos de gestão do banco estatal. Entre o grupo avaliado pelo Banco de Portugal, avança a edição do Expresso deste sábado, está o seu antigo governador e presidente do Conselho de Administração da Caixa entre 2000 e 2004, António de Sousa.

Na mira do Banco de Portugal estão ex-gestores da Caixa que continuam ligados ao setor bancário e estejam a planear candidatar-se a novos cargos. Entre estes nomes estão, refere o jornal: António de Sousa, antigo governador do BdP e presidente da CGD; Vítor Fernandes e Jorge Cardoso, que estão atualmente no Novo Banco; João Nuno Palma, gestor no BCP; António Vila-Cova, presidente não-executivo da Finantia; Maria João Carioca, que é novamente gestora na CGD; e José Fernando Maia de Araújo e Silva, administrador não executivo do EuroBic.

A análise da idoneidade e experiência na banca comercial destes gestores está a ser feita de acordo com as conclusões da auditoria da EY, entregue em junho de 2018, que detetou perdas de 1.647 milhões de euros em 186 operações de crédito consideradas ruinosas.

Quem escapou a este exame de idoneidade foi o atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa. Na passada sexta-feira foi noticiado que o administrador da CGD entre 2004 e 2006 não iria ser submetido a avaliação devido ao seu cargo na entidade supervisora do setor bancário.

Na edição da passada semana, a SÁBADO revelou que Carlos Costa votou um crédito de 170 milhões de euros para a compra do empreendimento turístico de Vale do Lobo, no Algarve, um empréstimo que consta da lista dos mais ruinosos para o banco público e do processo "Operação Marquês".