São só 76 quilómetros e 200 metros de autoestrada, mas neles cabem centenas de milhões de euros em perdas – e uma batalha que reflete a guerra mais ampla em curso entre os antigos e os novos poderes na economia portuguesa.A A32, a A41 e a A43, todas na zona metropolitana do Porto, são geridas pela Autoestradas Douro Litoral. Quase todos os que se envolveram no projeto saíram mal. A Douro Litoral é um dos maiores incumpridores de pagamentos à Caixa Geral de Depósitos, segundo o relatório da auditora EY: o banco público sofreu perdas de 123 milhões de euros, mais de 80% da dívida. A Douro Litoral é uma rara parceria público-privada rodoviária cujos riscos estão concentrados do lado dos privados, mas na prática a história acabou por ser outra: os privados avançaram com pedidos de reequilíbrio financeiro da concessão e o Estado foi condenado a pagar mais de 200 milhões de euros até 2034.