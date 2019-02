Em 2014, Bárbara Vara ainda tinha 85 anos para pagar, sem taxa de juro, o crédito de 231 mil euros que lhe fora concedido pela Caixa Geral de Depósitos (CGD). A filha de Armando Vara podia reembolsar o banco até aos 120 anos de idade. Também em 2014, um casal assumiu uma dívida de 30 mil euros por ser fiador de um familiar que ficou desempregado. Hoje em dia, 70% dos rendimentos dele, reformado, e dela, funcionária pública, estão penhorados pela CGD. Este último caso é um dos mais de 500 processos de execução de dívidas que a Caixa Geral de Depósitos tem nos tribunais portugueses, segundo a "Lista de Sociedades com mais de 200 acções", disponível no portal Citius, uma lista liderada pela NOS e EDP.

A história daquele casal é uma entre várias que chegaram à eurodeputada Ana Gomes. Numa carta dirigida a Paulo Macedo, presidente da CGD, Gomes relata que tem recebido "diversos pedidos de ajuda de cidadãos que se queixam de perseguição sem contemplações nas execuções de créditos concedidos pela CGD". "Trata-se de cidadãos com dificuldades, apanhados de surpresa por uma crise financeira para a qual em nada contribuíram", sublinha. O que, segundo a base de dados da Dun&Bradstreet se confirma, já que a grande maioria das acções que partiram da CGD referem-se a clientes individuais e pequenas e médias empresas.

Quanto aos grandes devedores, o actual presidente da CGD, Paulo Macedo, apenas disse no Parlamento que o banco os iria tentar recuperar, sem avançar se a execução imediata é uma das hipóteses em cima da mesa. Seja como for, metade dos grandes devedores identificados no relatório de auditoria da Ernest&Young já está falida.

À SÁBADO, Ana Gomes frisa que lhe chegam mais denúncias devido à recente revelação dos créditos ruinosos de milhões concedidos pela Caixa. Só Joe Berardo recebeu 350 milhões – que resultaram em perdas de 152 milhões. A decisão foi tomada em 55 minutos e passando por cima de pareceres negativos ou das condições sugeridas pela área do risco.

"Desde que se soube isto, houve várias pessoas que me escreveram e pensei que devia levar o assunto ao dr. Paulo Macedo. Ele pode nem saber que as ordens dadas às agências bancárias são para se cair em cima dos pequenos. Deviam cair em cima dos grandes, como os Berardos e os Finos", considera, referindo-se a dois dos maiores devedores da CGD. Manuel Fino recebeu 150 milhões. "Arranjem soluções. Não sugiro que não sejam recuperados os créditos, mas que sejam compreensivos."

Casal com rendimentos penhorados por dívida de familiar

No caso do casal que se queixou a Ana Gomes, marido e mulher foram de um familiar que ficou desempregado, e que tinha pedido um crédito à Caixa para comprar casa.

Hoje, 70% dos rendimentos deste casal são penhorados pela CGD, com vista ao pagamento da dívida. "Já pagaram uma parte. Ao senhor, reformado, retiram €400 da pensão de funcionário público. A mulher ainda é funcionária pública, e tiram-lhe €245 do vencimento", conta Ana Gomes. "Eles tentaram renegociar a dívida durante anos, a CGD nunca lhes ligou. De repente caíram-lhes em cima dos rendimentos. E esta é uma história entre várias." Quanto aos grandes devedores, "o tratamento é de facilitação e à tripa-forra, e o sentimento de injustiça é ainda maior", considera a eurodeputada socialista.

A SÁBADO questionou a Caixa Geral de Depósitos, que respondeu que não faria comentários nem sobre os créditos, nem sobre a carta de Ana Gomes.