Foram apreendidos 18 veículos de gama alta, 350.000 euros em dinheiro e mercadoria no valor de três milhões de euros, numa megaoperação em Vila do Conde.

A Polícia Judiciária desmantelou uma rede responsável por transferências suspeitas de cerca de 60 milhões de euros para a China. Ao todo foram detidas seis pessoas indiciadas por crimes como branqueamento, associação criminosa e fraude fiscal. Foram detidas pelo menos oito pessoas e realizadas 30 buscas a casas, armazéns e ainda gabinetes de contabilidade, essencialmente do Norte do país.



A Polícia Judiciária (PJ), através da Directoria do Norte, realizou uma operação para cumprimento de mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias na sequência de suspeitas de prática de crimes de associação criminosa, branqueamento, fraude fiscal qualificada e venda, circulação ou ocultação de produtos ou artigos contrafeitos, informa um comunicado enviado por aquela autoridade.



De acordo com a investigação da PJ e da Autoridade Tributária, esta associação criminosa terá branqueado cerca de quarenta milhões de euros entre Janeiro de 2016 e Março de 2018.



Ao todo foram realizadas cerca de 40 buscas nos concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Porto, Vila Nova de Gaia e Sintra e detidas seis pessoas pelos crimes acima e outros dois indivíduos por falsificação de documentos, auxílio à emigração ilegal e tráfico de estupefacientes. Foram ainda apreendidos 18 automóveis, na sua maioria de uma gama alta, cerca de €350.000 em dinheiro, equipamentos informáticos e telemóveis e ainda mercadorias contrafeitas ou sem os devidos documentos de suporte fiscal no valor presumível de três milhões de euros



A operação policial envolveu 300 elementos, incluindo ainda a participação de investigadores da Polícia Judiciária da Diretoria do Centro e das unidades de Braga, Aveiro e Vila Real e a colaboração da Direção de Finanças do Porto da Autoridade Tributária, do Destacamento Territorial de Matosinhos da Guarda Nacional Republicana, da Unidade Regional do Norte da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e da Direção Regional do Norte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, refere o comunicado.