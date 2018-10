Uma megaoperação policial de combate à fuga de impostos varreu, esta terça-feira, estabelecimentos comerciais da zona industrial da Varziela, em Vila do Conde.A ‘Chinatown’ - como é conhecida por ser um espaço de venda de comerciantes de nacionalidade chinesa, com produtos importados da China - foi cercada por inspetores da Polícia Judiciária do Porto, com apoio de militares da GNR, avança o Correio da Manhã.Foram detidos vários comerciantes que vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial. A PJ apreendeu ainda dinheiro.