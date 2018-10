A GNR de Braga deteve uma mulher devido a denúncias de violência doméstica contra o marido, em Tadim.

A GNR de Braga deteve uma mulher na freguesia de Tadim por suspeitas de violência coméstica contra o marido.



O caso foi denunciado pelos vizinhos do casal. Quando a patrulha da guarda chegou ao local, a mulher de 47 afirmou que iria voltar a bater no marido, de 52 anos, tendo recebido ordem de detenção por parte dos militares, avança o jornal O Minho.



Segundo o jornal regional confirmou, o casal terá problemas crónicos de alcoolismo, sendo frequentes as discussões violentas, em que geralmente a mulher é a alegada agressora, dada a sua superioridade física.



O Ministério Público manteve à arguida o termo de identidade e residência que a GNR de Braga havia aplicado aquando da detenção enquanto prosseguem as investigações por este alegado caso de violência doméstica.