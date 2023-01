Médicos contra emissão de baixas pelo SNS24

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Os médicos estão contra a emissão das baixas de curta duração sem intervenção de clínicos por parte do SNS24, avança o Jornal de Notícias. Sugerem, em vez, uma modalidade que permita ao trabalhador entregar à entidade patronal uma autodeclaração de que está doente, sob compromisso de honra.





Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, disse ao diário que estava contra a proposta do Ministério da Saúde para um mecanismo com o qual não seja preciso o recurso ao médico de família para pedir uma baixa médica não remunerada e com duração abaixo dos três dias. Objetivo seria reduzir tarefas que recaem sobre os centros de saúde. "Tem de haver responsabilização do cidadão e a definição de limites para proteger também os interesses das empresas", disse o Bastonário, Miguel Guimarães, aod jornal.