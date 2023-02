Saiba como pedir as baixas automáticas no SNS24

As recentes dúvidas sobre o funcionamento das baixas de três dias atribuídas pelo SNS24 são muitas. Os dias são pagos? Como consigo a baixa? Os médicos estão contra? O que é uma declaração sob compromisso de honra? Estes são apenas alguns exemplos. A SÁBADO explica-lhe como funciona o novo modelo de justificação de faltas, que entra em vigor a 3 de abril.



Como funciona?

Baixas médicas até três dias vão poder ser emitidas pelo SNS24, substituindo o atestado médico. A proposta feita pelo grupo parlamentar do PS evita deslocações ao centro de saúde para obter justificação das faltas. A justificação só pode ser emitida quando não se excedam três dias consecutivos, até ao limite de duas vezes por ano. Pode ser pedida através do site do SNS24, sendo necessária uma autodeclaração sob compromisso de honra – um documento em que o trabalhador declara legalmente estar a dizer a verdade.



É mesmo uma baixa?

Uma vez que a atribuição de uma baixa (incapacidade temporária para o trabalho) é função de um médico, o termo usado deveria ser apenas uma justificação, considera Rui Nogueira. O médico de Medicina Geral e Familiar acredita, contudo, que a medida, que entra em vigor a 3 de abril, é “absolutamente necessária” para este tipo de justificações em que o trabalhador tem de faltar, mas não é preciso ser observado por um profissional de saúde.



Porque é que os médicos estão contra?

A medida não foi bem acolhida pelo Bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães é contra o facto de se fazer uma avaliação à distância e também não concorda que a declaração seja atribuída por profissionais que não são médicos. Já Nuno Jacinto, presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, ressalva que “os médicos não são contra a medida, desde que ela se baseie na autodeclaração sob o compromisso de honra”.