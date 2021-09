Manuel Heitor considerou que “para formar um médico de família experiente não é preciso, se calhar, ter o mesmo nível, a mesma duração de formação" que outras especialidades médicas. Associação do Reino Unido considerou "completamente incorretas" as afirmações do governante.

Médicos britânicos contradizem ministro do Ensino Superior português

Depois do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, ter indicado o Reino Unido como referência de uma "formação menos exigente" para a profissionais de medicina familiar, a Associação de Médicos do Reino Unido veio desmentir o governante português, considerando "completamente incorreta" a distinção na exigência de formação entre especialidades médicas no país.



Em entrevista ao Diário de Notícias, na quinta-feira, Manuel Heitor disse que "para formar um médico de família experiente não é preciso, se calhar, ter o mesmo nível, a mesma duração de formação, que um especialista em oncologia ou um especialista em doenças mentais".

"Se for ao Reino Unido o sistema está diversificado, sobretudo aquilo que é a medicina familiar, que tem um nível de formação menos exigente do que a formação de médicos especialistas", afirmou o governante.

Em resposta, esta sexta-feira, a Associação de Médicos do Reino Unido (BMA) considera que é "completamente incorreto descrever a formação dos médicos de família no Reino Unido como menos exigente do que para outras especialidades médicas", o que "presta um grave desserviço aos médicos de família altamente qualificados que trabalham em clínicas em todo o país".

"Temos de reconhecer o campo altamente especializado da medicina familiar, e fazer recuar quaisquer sugestões de que os especialistas em medicina geral são de alguma forma menos qualificados do que os seus colegas noutros campos", indicou a BMA.

Já na quinta-feira, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar (APMGF) tinha criticado a posição deixada por Manuel Heitor, considerado as declarações como "profundamente desrespeitosas para com os médicos de família portugueses".

"A Medicina Geral e Familiar deve ser respeitada enquanto especialidade médica autónoma, com aptidões e conhecimentos próprios, com uma abordagem generalista que não a torna menos complexa e exigente do que qualquer outra especialidade médica, antes pelo contrário. A APMGF refuta, por completo, a ideia de que a MGF não necessita de uma formação tão exigente como outras especialidades médicas, como parece alegar o ministro Manuel Heitor", referiu a associação em comunicado.