A última fase do desconfinamento. O que muda a partir de amanhã?

Esta sexta-feira, dia 1 de outubro, o País dá o último passo do desconfinamento e aproxima-se da normalidade que não se vive há mais de um ano e meio. Portugal passa assim do estado de contingência para o estado de alerta.



O decreto-lei foi publicado na quarta-feira e uma das grandes novidades, já anunciada pelo Governo na semana passada, é o regresso às pistas de dança. A apresentação do certificado digital passa apenas a ser obrigatória para entrar em grandes eventos culturais ou desportivos, em bares e discotecas e para viajar.

Uso de máscara

Apesar de o uso não ser obrigatório na rua, a máscara tem de ser colocada na cara em alguns locais específicos. Nas Lojas do Cidadão, nas escolas e nas creches - exceto nos recreios -, nas salas de espetáculos, salas de cinema, recintos desportivos, centros de saúde, hospitais e nos lares, a máscara tem de ser utilizada. Em relação aos centros comerciais há algumas diferenças: a máscara só é necessária se a dimensão do espaço for superior a 400 m2.