O médico do INEM que se recusou a transportar pelo menos dois doentes e alegou estar com uma gastroenterite quando se encontrava numa tourada trabalhou em dois sítios ao mesmo tempo, durante 46 horas. De acordo com o jornal Público, as escalas de António Peças no INEM e no hospital do Espírito Santo em Évora (onde é cirurgião) "chegaram a 46 horas de horários sobrepostos". É o que demonstra o inquérito interno que o INEM abriu a Peças.

As escalas do serviço de helicóptero do INEM revelam ainda que em 2017, António Peças fez 3 mil horas (que lhe valeram 77 mil euros) e em 2018, fez 1.700 horas (pagas por 43 mil euros). Porém, não é possível certificar a presença de Peças na base do helicóptero do INEM (onde ele é obrigado a estar durante os turnos). Porquê? O serviço biométrico sofreu avarias técnicas que só foram tratadas em Setembro de 2018, revela o Público.

O contrato de Peças com o INEM termina a 1 de Fevereiro, devido às conclusões do relatório interno. Contudo, o relatório foi inconclusivo porque as testemunhas deram versões contraditórias. O único caso a ser investigado na altura foi o da tourada; agora, o caso de António Peças será analisado pelo Ministério Público, pela Ordem dos Médicos e pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS).