INEM afasta médico que se recusou a transportar doente

O INEM afastou o médico cirurgião, António Peças, que efetuava emergência médica no helicóptero estacionado no Hospital de Évora. A decisão surge após a realização de um inquérito elaborado a partir de uma denúncia sobre a recusa do clínico em transportar um doente por sofrer de uma indisposição. Há, contudo, indícios que colocam o médico à mesma hora a trabalhar numa tourada.

"O INEM decidiu cessar a prestação de serviços do médico António Peças a partir do dia 1 de fevereiro de 2019", divulgou fonte do instituto ao Correio da Manhã. A mesma fonte confirmou a conclusão do inquérito e o envio das conclusões para a Inspeção Geral das Atividades em Saúde, para a Ordem dos Médicos e também para o Hospital do Espírito Santo em Évora.

Contados pelo CM, dos três organismos apenas o hospital divulgou que "não faz declarações sobre este assunto".