António Peças tem um espaço de opinião no "Brados do Alentejo" onde costuma "desancar" pessoas. A SÁBADO reuniu alguns exemplos.

Para além de médico-cirugião e membro da equipa do heli do INEM do Hospital de Évora, António Peças é cronista no quinzenário local, o "Brados do Alentejo". No seu espaço de opinião fala sobre os assuntos que vão marcando a sua terra, Estremoz, e até a agenda mediática nacional.



"[Os pais] São pessoas queridas aqui na cidade, ele é que saiu assim com um feitio um bocadinho mais complicado. É colunista de um jornal local [Brados do Alentejo] e de cada vez que sai um artigo dele é sempre a desancar alguém", contou à SÁBADO uma pessoa de Estremoz que já o conhece desde pequeno.



Nas quatro edições a que a SÁBADO teve acesso, esse "alguém" difere entre o presidente da Câmara de Estremoz, Luís Mourinha, o PAN ou até a comunidade LGBT. Leia abaixo alguns excertos e aceda às versões completas das crónicas. O perfil completo de António Peças está disponível na edição da SÁBADO de 16 de janeiro de 2019.



Ronaldices (25 de outubro de 2018)



"Eu tenho amigos homossexuais e amigas lésbicas, mas não tenho amigos bichonas nem amigas fufas! E há uma enorme diferença entre a postura de cada um deles! Eu respeito-os e eles respeitam-me a mim. As bichonas e as fufas não respeitam ninguém! Chega de defesa das minorias! São as maiorias que têm que ser defendidas e respeitadas! Isto de ser o povo minoritário quem mais ordena é que tem de ser reprimido e repudiado! Ou é este o modelo de valentia que cantamos a pulmões cheios no nosso hino?!?"



Leia aqui o texto completo.



Touradas e estouradas! (22 de novembro de 2018)



"Os pretensos defensores dos animais são altamente discriminatórios. Veja-se, para além das touradas, qual é a tortura" animal que eles defendem que se proíba: alguém os viu nas batidas aos javalis? Nas caçadas às perdizes? Nos concursos de pesca? À porta dos matadouros? À porta das marisqueiras, onde se coze marisco vivo? NÃO!! (...) Traçando um paralelismo com os seus semelhantes, têm todas as características para serem racistas!"



Leia aqui o texto completo.



Os Heróis nunca se esquecem (20 de dezembro de 2018)



"Quando uma equipa de quatro profissionais cumpre com a sua missão de transportar um doente para o hospital onde melhor poderá ser assistido e o destino se encarrega de não permitir que regressem para junto dos deles… Tenho tentado encontrar um "culpado" para esta fatalidade mas apenas cheguei a uma conclusão: os culpados somos nós, pilotos, médicos e enfermeiros. (...) Culpados porque trabalhamos por paixão em vez de desfrutarmos da paixão de quem nos ama. Culpados porque ficamos tristes e aborrecidos quando não podemos voar, porque estamos ali para ajudar."



Leia aqui o texto completo.



Foi Natal…! (3 de janeiro de 2019)



"O Sr. Luís Mourinha está há oito anos a ocupar abusivamente o cargo de Presidente da Câmara da nossa cidade. É preciso ter uma lata descomunal e uma falta de vergonha inigualável! Mas tal não é nada que me surpreenda. Nalgumas conversas ocasionais com pessoas mais próximas foi-me proposto que, nestas minhas crónicas, deixasse de "bater no ceguinho". A essas pessoas respondo agora com esta decisão do Tribunal Constitucional! E com a reacção daquele que teima em despojar-se do poder!"



Leia aqui o texto completo.