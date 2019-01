No dia em que foi divulgado que António Peças recusou socorrer um doente por sofrer de uma indisposição, o médico do INEM que efetuava emergência médica em Évora publicou uma imagem com uma frase provocatória aos "falsos que falam mal" dele.

No dia em que foi divulgado que António Peças recusou socorrer um doente por sofrer de uma indisposição, o médico do INEM que efetuava emergência médica no helicóptero do Hospital de Évora publicou uma imagem com uma frase provocatória aos "falsos que falam mal" dele.

"Falam mal de mim por trás, ficam na posição perfeita para me beijar o cu", é o conteúdo da frase utilizada por Peças através do site PensarPositivo.pt, publicada no dia 7 de Janeiro: na mesma tarde em que surgiram as primeiras notícias relatando o caso em que António Peças terá, alegadamente, simulado uma doença para não transportar um doente, enquanto se encontrava numa corrida de touros.





Estas eram sustentadas numa denúncia feita em carta anónima, assinada apenas por "um grupo de médicos do Hospital de Évora preocupados" e enviada ao INEM, ao Ministério da Saúde, ao Hospital de Évora e à Ordem dos Médicos há quase um ano.

Ao Observador, o médico-cirurgião havia garantido que não seria o médico oficial da corrida tauromáquica realizada a 29 de outubro de 2017 e que apenas tinha passado na Arena de Évora antes do espetáculo para emitir um parecer de segurança para falta de um médico oficial.

Por coincidência, segundo noticiou o Toureio.pt, o diretor do espaço, Marco Gomes, sofreu queimaduras enquanto tomava banho e foi assistido pela equipa médica afeta ao espetáculo, que incluía António Peças. De acordo com o site, a assistência ocorreu "alguns minutos antes do início do espetáculo", marcado para as 17h.

"É verdade que prestei assistência ao diretor da corrida, mas eu não estava de serviço à corrida de touros", afirmou o médico ao Observador na semana passada, salientando que estava de serviço no helicóptero do INEM junto ao Hospital de Évora.

Mas, às 17h36, o médico foi contactado pelo CODU para fazer o transporte de um doente para Lisboa e disse estar em casa, indisposto e com grandes dificuldades devido a uma gastroenterite. No entanto, através de imagens do Toureio.pt, é possível ver António Peças entre a arena e as bancadas, observando a tourada.

Na denúncia, é referido que o médico apenas abandonou a Arena de Évora por volta das 21h, para jantar com os organizadores da corrida. António Peças não tem qualquer registo de ter ido até ao hospital e o doente acabou por ser enviado para Lisboa por ambulância.

A mesma denúncia aponta ainda que, ao longo de vários meses, o médico António Peças terá estado em simultâneo a trabalhar para o hospital de Évora e para o helicóptero, recebendo de ambas as instituições.

Esta quinta-feira, o jornal Observador divulgou outros dois casos que o INEM terá investigado e em que o médico António Peças terá, alegadamente, mostrado resistência em transportar doentes.

Entretanto, foi instaurado um processo disciplinar a António Peças "de natureza secreta" pela Inspeção-geral das Atividades em Saúde (IGAS), enquanto a Ordem dos Médicos refere estar a analisar a mesma queixa.

Também o INEM afirmou ter concluído uma investigação interna a António Peças em dezembro do ano passado. "O INEM decidiu cessar a prestação de serviços do médico António Peças a partir do dia 1 de fevereiro de 2019", divulgou fonte do instituto ao Correio da Manhã.