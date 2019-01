George está preocupado com o efeito que o caso do médico que se recusou a transportar doentes pode ter na confiança dos portugueses nos serviços de emergência.

Francisco George considerou "absolutamente inaceitável" e "intolerável" ação do médico do INEM de Évora que se recusou a transportar um idoso com um AVC e uma mulher com um aneurisma. O antigo diretor-geral da Saúde pediu uma investigação "rápida" e "até às últimas consequências" a este caso.



"Isso é absolutamente essencial para que todos os portugueses e portuguesas tenham confiança nos serviços do INEM que, como se sabe, são absolutamente indispensáveis", disse George em entrevista à TSF.



"É preciso ouvir o médico em causa. Não há qualquer tipo de verdade sem que seja ouvido, em termos de contraditório, aquilo que tem a dizer o médico do INEM", adverte George, mas sem deixar de criticar as alegadas ações.



O Observador revelou gravações que envolvem o médico, nas quais António Peças questiona o transporte de uma doente com problemas cardíacos graves a partir do hospital de Faro e com destino a Lisboa, que acabou por morrer.



"Seguramente que o impacto é negativo mas, o presidente do INEM e a sua direção, bem como as autoridades do ministério da Saúde, a confirmar-se a situação que foi relatada terão de tomar medidas de correção e disciplinares sobre o assunto. Não há aqui nenhuma possibilidade de o assunto ser ignorado - pelo contrário, tem de ser analisado até às últimas consequências de uma forma rápida. Isso é absolutamente essencial para que todos os portugueses e portuguesas tenham confiança nos serviços do INEM que, como se sabe, são absolutamente indispensáveis", reforçou George à TSF.