Mau tempo: Circulação cortada no Porto nos viadutos do Bessa, AEP e Campo Alegre

Na VCI, saída para a Boavista, no sentido Árrabida/Porto, esteve também cortada, mas já reabriu parcialmente, indicou fonte da PSP.
A chuva intensa que se fez sentir durante a madrugada desta sexta-feira no Porto provocou mais de meia centena de ocorrências na cidade e obrigou ao corte de várias vias de circulação devido a inundações, informaram as autoridades.
Vários cortes de circulação no Porto devido a inundações provocadas pela chuvaJOSÉ COELHO/LUSA
Em declarações à Lusa, fonte da PSP do Porto disse que a circulação do trânsito está interrompida nos viadutos das rotundas AEP e do Bessa, assim como no novo viaduto do Campo Alegre.
Na VCI, saída para a Boavista, no sentido Árrabida/Porto, esteve também cortada, mas já reabriu parcialmente, disse a mesma fonte.
Além destas situações, não há acidentes, nem situações graves a assinalar, acrescentou.
Os Bombeiros Sapadores do Porto contaram durante a madrugada e início da manhã mais de meia centena de ocorrências, relacionadas, sobretudo, com árvores caídas e inundações.
"São situações provocadas por inundações, que estão a provocar problemas na circulação do trânsito", disse a mesma fonte, referindo, contudo, que "a situação está a acalmar".
Também o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse à Lusa que são muitas dezenas de ocorrências, mas considerou tratar-se de "situações normais" sem que haja danos graves a assinalar.
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
O que se tem pedido aos polícias nos aeroportos é que se transformem em técnicos de informática, tradutores, assistentes de turismo e até operadores de máquinas de reconhecimento facial. Isto não é função policial.