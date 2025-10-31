Mau tempo: Circulação cortada no Porto nos viadutos do Bessa, AEP e Campo Alegre

Sábado – Pense por si

Na VCI, saída para a Boavista, no sentido Árrabida/Porto, esteve também cortada, mas já reabriu parcialmente, indicou fonte da PSP.

A chuva intensa que se fez sentir durante a madrugada desta sexta-feira no Porto provocou mais de meia centena de ocorrências na cidade e obrigou ao corte de várias vias de circulação devido a inundações, informaram as autoridades.

Em declarações à Lusa, fonte da PSP do Porto disse que a circulação do trânsito está interrompida nos viadutos das rotundas AEP e do Bessa, assim como no novo viaduto do Campo Alegre.

Na VCI, saída para a Boavista, no sentido Árrabida/Porto, esteve também cortada, mas já reabriu parcialmente, disse a mesma fonte.

Além destas situações, não há acidentes, nem situações graves a assinalar, acrescentou.

Os Bombeiros Sapadores do Porto contaram durante a madrugada e início da manhã mais de meia centena de ocorrências, relacionadas, sobretudo, com árvores caídas e inundações.

"São situações provocadas por inundações, que estão a provocar problemas na circulação do trânsito", disse a mesma fonte, referindo, contudo, que "a situação está a acalmar".

Também o Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse à Lusa que são muitas dezenas de ocorrências, mas considerou tratar-se de "situações normais" sem que haja danos graves a assinalar.

