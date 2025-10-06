NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Os dados do relatório anual da CITE mostram que foram recebidas 1.894 comunicação relativas à não renovação de contratos de trabalho a termo, 139 à cessação de contrato de trabalho em período experimental e 138 relativos a despedimentos.
A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) recebeu mais de duas mil comunicações de empresas, no ano passado, a indicar que não iriam renovar o contrato de trabalho a grávidas, cuidadores, recentes mães ou pessoas em gozo de licença parental. De acordo com o Público, este é o segundo valor mais elevado de comunicações no período de cinco anos, sendo apenas superado pelo ano pandémico, enquanto a nível de despedimentos se trata do pior ano.
As comunicações a esta comissão têm vindo a aumentar desde 2020, mas não é possível perceber se se deve à existência de mais casos ou à obrigação das empresas em comunicar.
Maternidade custou o emprego a duas mil mulheres em Portugal em 2024
