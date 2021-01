Marta Temido admite encerramento das escolas

O Governo já não exclui o encerramento das escolas, informou a ministra da Saúde, Marta Temido, à saída de uma reunião com especialistas e o ministro da Educação.A ministra não quis avançar pormenores, se todas as escolas vão fechar ou só algumas, essa será uma decisão do Conselho de Ministros e depois comunicada pelo primeiro-ministro. A decisão deve ser tomada esta quinta-feira.A minsitra afirmou que há uma "aceleração da transmissão" e que a nova variante significava 8% dos casos na semana passada e que nesta altura os especialistas estimam que já seja responsável por 20% e que possa atingir os 60% na próxima semana."A situação mudou, agravou-se", referiu a ministra da Saúde em entrevista à RTP, sublinhando os "factos novos", como a variante inglesa.