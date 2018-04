O buraco do Novo Banco



Marques Mendes virou então a sua atenção para o buraco do Novo Banco que foi conhecido esta semana, questionando-se por que razão "é que acontece este nível brutal de imparidades" e porque continuam os portugueses a "pagar a factura do antigo BES de Ricardo Salgado – empréstimos mal concedidos; decisões erradas; gestão danosa; favorecimentos pessoais, políticos ou empresariais".Quanto à data de conhecimento desta situação, Marques Mendes explica que só agora o Novo Banco "está a arrumar a casa"

Caso da expulsão de diplomatas russos

Segundo o comentador da SIC, Portugal não expulsou diplomatas, à semelhança dos seus aliados por quatro razões:



- A vontade de ter uma posição semelhante à de Guterres, ou seja, uma posição de moderação. Até houve contactos prévios e telefónicos com o Secretário-Geral da ONU; - A ideia de que a Europa vai ter de fazer pontes com a Rússia e de que Portugal, nesse caso, está a agir por antecipação; - Uma razão semelhante à de Luxemburgo, ou seja, o facto de Portugal ter poucos diplomatas na Rússia; - Embora numa escala de menor relevância, a candidatura de António Vitorino para Alto Comissário das Migrações.

"Há que saudar a mão firme do ministro das Finanças, Mário Centeno." Quem o disse não foi Wolfgang Schäuble ou Jeroen Dijsselbloem, mas sim Marques Mendes, no seu espaço de comentário semanal. Segundo o comentador, a redução do défice para 3% do PIB em 2017, onde se inclui a controversa operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) foi fruto de um crescimento da economia, com mais receitas fiscais e menos despesa social, que se deve em parte ao trabalho do Ministro das Finanças português. E o social-democrata lembra ainda que sem a recapitalização da CGD o défice seria de 0,92% – "o défice mais baixo da democracia"."A redução do défice é um resultado histórico e o Governo está de parabéns", disse ainda o ex-líder do PSD, dizendo que este resultado é não só uma grande vitória para o Governo como um pesadelo para a oposição. Perante este resultado, "Rui Rio e o PSD ficam sem discurso", afirmou Mendes."São quase uma espécie de verbos-de-encher, têm de engolir sapos, às vezes elefantes, para que o Governo possa apresentar isto", disse ainda o comentador, referindo-se ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda.Mas nem tudo são rosas como relembra Marques Mendes. "O Governo é o campeão do défice mais baixo da democracia, mas também o campeão da carga fiscal mais elevada de sempre."Mas em matéria de carga fiscal o Governo terá usado "um truque, uma habilidade – aumentou os impostos indirectos (nos restaurantes, nos combustíveis). Dá menos nas vistas, mas é mais injusto, porque pagam todos da mesma forma".E é este aumento da carga fiscal que é o ponto fraco do Governo, segundo o comentador, lembrando que foi sempre uma promessa de que os encargos fiscais não aumentariam e a verdade é que aumentaram.Ainda assim, "António Costa tem sorte porque tem uma oposiçãomeiguinha,frouxinha e consegue passar pelos pingos da chuva", concluiu Marques Mendes.