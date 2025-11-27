Marques Mendes destaca "sentido de responsabilidade" de Governo e PS na aprovação do orçamento

Luís Marques Mendes considerou que no ano passado a aprovação do orçamento "foi um drama completo" e "uma novela de muito pouca qualidade".
O candidato presidencial Luís Marques Mendes considerou esta quinta-feira que o Governo e o PS "deram um exemplo de sentido de responsabilidade" com a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 e disse esperar que se repita no futuro.
"É uma notícia previsível, mas é uma boa notícia", afirmou o candidato a Presidente da República,David Cabral Santos/MediaLivre
"É uma notícia previsível, mas é uma boa notícia", afirmou o candidato a Presidente da República, intervindo num almoço-debate promovido pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP), que decorreu num hotel em Lisboa.
Luís Marques Mendes considerou que no ano passado a aprovação do orçamento "foi um drama completo" e "uma novela de muito pouca qualidade", que "acabou bem, mas podia ter acabado mal".
Por isso, a aprovação do Orçamento do Estado para 2026 "é uma notícia que deve justificar uma palavra muito convicta de saudação" ao Governo, que é "o responsável pela elaboração" do documento, mas também ao PS, que foi "o partido responsável pela sua viabilização".
"Acho que ambos, Governo e PS, deram um exemplo de sentido de responsabilidade, sentido de Estado, e nesse plano é um bom contributo para a melhoria da qualidade da nossa democracia. Espero e desejo que o exemplo desta quinta-feira possa multiplicar-se e possa aprofundar-se nos próximos anos e com os próximos Orçamentos. Este é que é o caminho", salientou.
Luís Marques Mendes, antigo ministro e líder do PSD, defendeu que "Presidente da República, Governo, partidos de oposição" devem "fazer tudo para cumprir a Constituição também nesta parte, e o que a Constituição diz é que os mandatos devem ser de quatro anos".
"É tempo de devolver ao país a normalidade, a serenidade, a autenticidade, a estabilidade", indicou.
Na sua intervenção, Marques Mendes afirmou que a sua "principal missão" caso seja eleito nas eleições presidenciais do início do próximo ano será ajudar a garantir a estabilidade e tentar evitar crises políticas.
"Isto faz-se estando atento para evitar moções de censura, moções de confiança e, sobretudo, mais importante, levar partidos e governo a negociarem os orçamentos de Estado", indicou, considerando que "é absolutamente normal em qualquer país da Europa" e deve ser prática em Portugal, "porque é saudável".
"Se o governo é minoritário, então as questões têm que ser negociadas, o diálogo político tem que existir, e o Presidente da República será, de facto, muito atento e interventivo nessa matéria", referiu.
O candidato e antigo líder do PSD defendeu que "é preciso tomar a iniciativa para evitar crises", porque se assim não for "no final a solução é sempre a mesma, que é a bomba atómica".
"Quem quer usar a bomba atómica não faz nada antes. Quem quer evitar a bomba atómica tenta evitar a crise política. Tenho suficiente experiência para saber que isso é possível, é necessário, é desejável", salientou.
Luís Marques Mendes alertou que as crises políticas têm efeitos no plano económico, porque "o investimento sofre", e também no plano social, uma vez que "os setores mais frágeis e vulneráveis" são "os mais esquecidos, os mais marginalizados e os mais discriminados" nestas situações.
A proposta de lei de Orçamento do Estado para 2026 foi hoje aprovada em votação final global com votos a favor dos dois partidos que apoiam o Governo, PSD e CDS-PP, e com a abstenção do PS. Os restantes partidos (Chega, IL, Livre, PCP, BE, PAN e JPP) votaram contra.
Marques Mendes destaca "sentido de responsabilidade" de Governo e PS na aprovação do orçamento
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Nos próximos dez anos, ninguém nos garante que André Ventura não se tornará Primeiro-Ministro e que não tente um assalto à Constituição para construir a prometida “quarta república” onde vigorarão os tais “três Salazares”.