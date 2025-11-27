Presidenciais: Ventura quer referendos sobre regionalização e eutanásia

"Há quem pretenda regionalizar o país de forma encapotada, através de leis orgânicas", criticou o líder do Chega.
O candidato presidencial André Ventura afirmou esta quinta-feira que defende referendos sobre modelos de regionalização e sobre eutanásia, afirmou que se opõe a estas duas matérias e desafiou os seus adversários a esclarecerem as suas posições.
André Ventura alegou que, tanto a regionalização, como a eutanásia, não podem ser concretizadas apenas com base numa aprovação pela ARLusa
Em conferência de imprensa, André Ventura alegou que, tanto a regionalização, como a eutanásia, não podem ser concretizadas apenas com base numa aprovação pela Assembleia da República -- e, por isso, os portugueses têm de ser chamados a decidir.
O líder do Chega apontou que a eutanásia, já aprovada pelo parlamento, "está na gaveta" do Presidente da República. E justificou a sua proposta de consulta nacional sobre a regionalização, que já está prevista na própria Constituição, com o facto de haver dúvidas sobre o processo para a sua eventual concretização.
"Há quem pretenda regionalizar o país de forma encapotada, através de leis orgânicas", advertiu.
Perante os jornalistas, André Ventura, falando na qualidade de candidato presidencial, também se referiu à aprovação da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, dizendo que o que se passou no parlamento se caracterizou "pela normalidade democrática".
Na sua perspetiva, não houve coligações negativas em questões como o congelamento das propinas, a isenção do pagamento de portagens em alguns troços de autoestradas ou na decisão de melhorar as condições para a saúde mental.
"Houve normalidade democrática. Os três maiores partidos -- PSD, Chega e PS --, com geometrias variáveis, formaram maiorias" no parlamento, sustentou.
Do ponto de vista politico, André Ventura procurou deixar uma garantia: "Se for eleito Presidente da República, não serei uma jarra de enfeitar ou um corta fitas, serei interventivo e um chefe de Estado de ação".
Presidenciais: Ventura quer referendos sobre regionalização e eutanásia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
Nos próximos dez anos, ninguém nos garante que André Ventura não se tornará Primeiro-Ministro e que não tente um assalto à Constituição para construir a prometida “quarta república” onde vigorarão os tais “três Salazares”.