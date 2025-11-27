Presidenciais: Ventura quer referendos sobre regionalização e eutanásia

"Há quem pretenda regionalizar o país de forma encapotada, através de leis orgânicas", criticou o líder do Chega.

O candidato presidencial André Ventura afirmou esta quinta-feira que defende referendos sobre modelos de regionalização e sobre eutanásia, afirmou que se opõe a estas duas matérias e desafiou os seus adversários a esclarecerem as suas posições.



Em conferência de imprensa, André Ventura alegou que, tanto a regionalização, como a eutanásia, não podem ser concretizadas apenas com base numa aprovação pela Assembleia da República -- e, por isso, os portugueses têm de ser chamados a decidir.

O líder do Chega apontou que a eutanásia, já aprovada pelo parlamento, "está na gaveta" do Presidente da República. E justificou a sua proposta de consulta nacional sobre a regionalização, que já está prevista na própria Constituição, com o facto de haver dúvidas sobre o processo para a sua eventual concretização.

"Há quem pretenda regionalizar o país de forma encapotada, através de leis orgânicas", advertiu.

Perante os jornalistas, André Ventura, falando na qualidade de candidato presidencial, também se referiu à aprovação da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, dizendo que o que se passou no parlamento se caracterizou "pela normalidade democrática".

Na sua perspetiva, não houve coligações negativas em questões como o congelamento das propinas, a isenção do pagamento de portagens em alguns troços de autoestradas ou na decisão de melhorar as condições para a saúde mental.

"Houve normalidade democrática. Os três maiores partidos -- PSD, Chega e PS --, com geometrias variáveis, formaram maiorias" no parlamento, sustentou.

Do ponto de vista politico, André Ventura procurou deixar uma garantia: "Se for eleito Presidente da República, não serei uma jarra de enfeitar ou um corta fitas, serei interventivo e um chefe de Estado de ação".