O deputado Mário Amorim Lopes foi eleito hoje, por unanimidade, líder do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, sucedendo neste cargo a Mariana Leitão, que em julho passado foi eleita presidente do partido em substituição de Rui Rocha.



Mário Amorim Lopes é o novo líder parlamentar da Iniciativa Liberal DR

A eleição de Mário Amorim Lopes consta de uma nota divulgada pela Iniciativa Liberal, na qual também se adianta que Jorge Miguel Teixeira será vice-presidente do Grupo Parlamentar.

Mário Amorim Lopes, professor universitário, com doutoramento em gestão, economia e políticas de saúde, tem 41 anos e foi eleito pela primeira na legislatura anterior. Na sequência das últimas eleições legislativas, em maio passado, foi reeleito pelo círculo de Aveiro.

Na mesma nota, refere-se que o novo presidente da bancada da Iniciativa Liberal promete bater-se por um país "onde os jovens possam ficar, os trabalhadores ganhem o que merecem e os avós possam envelhecer com dignidade".

"No parlamento, a Iniciativa Liberal vai continuar a fazer aquilo que tem feito desde sempre: Temos ambição para Portugal e para os portugueses e honraremos a confiança depositada em nós em cada intervenção parlamentar", acrescenta Mário Amorim Lopes.

Por sua vez, Mariana Leitão afirma que "partido e Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal vão continuar a trabalhar de forma estreita em prol dos portugueses".

"Os últimos meses foram de mudança no panorama político do país e a Iniciativa Liberal vai manter a seriedade e exigência nas propostas apresentadas para melhorar a vida dos portugueses, a começar pelo Orçamento do Estado de 2026 que será discutido no Parlamento durante o próximo mês", salienta.