Eduardo Paz Ferreira, marido da ministra da Justiça Francisca Van Dunem, foi contratado pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) para elaborar um parecer jurídico sobre o programa de renda acessível de São Lázaro.

O contrato foi assinado a 2 de abril de 2019, pelo vereador Manuel Salgado e por Eduardo Paz Ferreira, da firma com o seu nome. O pagamento de €30 mil (€36.900 com IVA) foi assegurado pelo Orçamento do Município de Lisboa.

Em maio, o CDS-PP questionou o executivo municipal sobre o pedido de vários pareceres externos. O vereador do CDS-PP João Gonçalves Pereira frisou o valor de 88 mil euros: "Estes pareceres jurídicos já foram elaborados, estão disponíveis para análise da própria Câmara? Há algum parecer jurídico do nosso departamento jurídico que possa ser disponibilizado aos vereadores?".

A Câmara de Lisboa recorreu da decisão do Tribunal de Contas, que em janeiro, recusou visto prévio ao contrato para a construção e reabilitação de imóveis da câmara de Lisboa no âmbito do Programa de Renda Acessível, celebrado entre o município e a empresa Neonsmiles, no valor de dez milhões de euros, para a recuperação de 16 imóveis, correspondentes a 15 edifícios e um terreno, na Rua de São Lázaro.



O acórdão do Tribunal de Contas sustentou que o contrato em causa é uma parceria público-privada, com consequente aplicação do seu regime legal específico, e não um contrato de concessão, conforme a Câmara Municipal de Lisboa o encara.





Eduardo Paz Ferreira também foi escolhido pelo Ministério do Mar para presidir à comissão com o intuito de renegociar a concessão do terminal de Sines. Este mês, foi aprovado o lançamento de um concurso público internacional para o novo terminal Vasco da Gama, num investimento de 642 milhões de euros.

Para recorrer do chumbo do Tribunal de Contas ao aditamento no contrato com a SIRESP, em 2018, a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna também recorreu aos serviços da Paz Ferreira & Associados. Por ajuste direto, segundo o portal Base, foram cobrados 30 mil euros.



Ao jornal Expresso, Eduardo Paz Ferreira afirmou nunca ter pensado em impedir-se de trabalhar para o Governo de que a mulher faz parte. "De forma alguma! (...) Tendo a minha mulher como ministra da Justiça, nunca aceitaria nenhum convite do Ministério da Justiça ou de qualquer organismo que fosse dependente do Ministério da Justiça. Em relação a todos os outros Ministérios, são apenas potenciais clientes. Se acharem que eu sou a pessoa certa, nunca me ocorreria recusar pela circunstância de a minha mulher ser ministra."



Paz Ferreira também é ex-presidente da Comissão de Auditoria da Caixa Geral de Depósitos.