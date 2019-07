Augusto Santos Silva reagiu esta quarta-feira à polémica causada pela divulgação de notícias que apontam para que familiares de vários elmentos do Governo tenham feito contratos com o Estado O ministro dos Negócios Estrangeiros disse à comunicação social que "o código de conduta do Governo é taxativo e diz que um membro do Governo não pode reter para si ou para terceiros vantagem do cargo que exerce, nem pode ser beneficiado ou beneficiar terceiros".Augusto Santos Silva referiu também que "nenhuma norma do código de conduta está a ser violada" e que "o que está em causa é a impossibilidade de um membro do Governo favorecer pela sua ação ou influência uma empresa detida conjuntamente por ele e por outro familiar ou um familiar direto".Questionado da possibilidade de esta situação fragilizar o Governo, o ministro respondeu que "não fragiliza. O que fragilizaria o Governo seria este não cumprir a Constituição (...) o que fragilizaria o Governo era se ele se desviasse destas questões esquecendo as suas responsabilidades".Augusto Santos Silva explicou que "devemos olhar para esta questão com razoabilidade, bom senso e com sentido de proporcionalidade". O ministro dos Negócios Estrangeiros vincou ainda que "devemos fazer uma leitura da lei conforme os princípios de interpretação das leis e devemos sempre ser claros e não confundir as coisas".