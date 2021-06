Nomeações: o (novo) assessor conectado

O advogado Álvaro Silveira de Meneses começou a trabalhar com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. É cunhado da presidente da assembleia-geral da Galp – com a qual o ministério tem em curso um diferendo de milhões. E não só – acumula com outras ligações.

Álvaro Silveira de Meneses iniciou funções este mês no gabinete do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. A nomeação aguarda publicação em Diário da República e também não consta ainda na página das nomeações no portal do Governo. É, no entanto, assumida pelo próprio na página pessoal de LinkedIn.