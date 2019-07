O relatório anual da Inspeção-Geral da Administração Interna revela que as forças de segurança estão a falhar na obrigatoriedade de relatar à IGAI e ao Ministério da Administração Interna todos os casos em que existem indícios de abusos de autoridade.

De acordo com a TSF, que teve acesso ao documento agora aprovado pelo MAI, a IGAI sublinhou o parágrafo em que diz que as forças e serviços de segurança do Ministério "continuam a não cumprir" o despacho do Governo de 2013 que tinha como objetivo melhorar a comunicação deste problema da maneira "mais imediata" e pelo "meio mais expedito".

Além disso, recorda a IGAI, não só desde 1996 há sucessivos despachos sobre o tema, como também este despacho de há cerca de seis anos foi publicado em Diário da República. Ou seja, "não se colocam quaisquer dúvidas quanto ao seu conhecimento pelos destinatários".

"Este tipo de situações de omissão do cumprimento por parte das forças e serviços de segurança dos procedimentos determinados pelos sucessivos despachos ministeriais não permite um controlo externo total e eficaz da atividade policial por parte da IGAI", diz o documento, citado pela referida rádio.

Para o organismo, o "aumento significativo de queixas" à IGAI "não deixa de ser preocupante. Em 2018, foram apresentadas 860 queixas, denúncias e participações, um valor inédito.