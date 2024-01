Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O julgamento de Marco "Orelhas" e outros seis arguidos acusados de homicídio arranca no fim do mês sem a proteção das testemunhas. Advogado e magistrado explicam quando é aplicado este regime.

O julgamento por homicídio de Marco "Orelhas" e de outras seis pessoas vai arrancar a 30 de janeiro no Tribunal de São João Novo, no Porto. O crime que vitimou Igor Silva, de 26 anos, ocorreu durante as celebrações do título nacional de campeões de 2022. A vítima foi agredida e esfaqueada 18 vezes, a 15 de maio de 2022, e as testemunhas que vão ser ouvidas em tribunal não serão protegidas.