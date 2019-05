Jorge Sampaio foi galardoado com o prémio humanitário McCall-Pierpaoli, atribuído através da Plataforma Global de Apoio aos Estudantes Sírios.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, saudou o antigo chefe de Estado Jorge Sampaio pelo prémio humanitário McCall-Pierpaoli, que lhe foi atribuído em reconhecimento do seu contribuo na defesa dos direitos humanos e dos refugiados.



"O prémio honra e reconhece o percurso de personalidades que se destacam pela dedicação à causa pública e promoção do trabalho humanitário", é referido numa nota publicada no ‘site’ da Presidência da República.



Na mesma nota é realçado o papel de Jorge Sampaio na promoção da imagem internacional de Portugal, "enquanto país empenhado na salvaguarda dos direitos dos cidadãos, durante os mandatos presidenciais que exerceu (1996-2006).



