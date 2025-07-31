Marcelo salienta processo "prudente e sensato" sobre reconhecimento da Palestina

O Presidente da República assegurou que tem acompanhado a ponderação feita pelo primeiro-ministro nesta matéria, enfatizando que "há uma só política externa".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h

O Presidente da República salientou esta quinta-feira o processo "muito prudente e muito sensato" do Governo sobre o reconhecimento da Palestina, acrescentado que Portugal está a analisar o "agravamento da situação" na Faixa de Gaza.



Marcelo Rebelo de Sousa discursa para os jornalistas com microfones

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que, em relação ao reconhecimento do Estado da Palestina, o país está numa "fase em que faz a análise do que aconteceu e do agravamento da situação vivida", partindo disso para "seguir determinado caminho" se as "circunstâncias estiverem preenchidas".

"É este o ponto da situação e tem havido da parte do Governo um processo muito prudente e muito sensato e sempre vivido em conjunto com parceiros europeus e outros parceiros, para que se possa dizer que não há nem o estar alheio do que se passa no mundo, nem o ser precipitado nas decisões que se tomam", acrescentou.

A posição foi assumida pelo Presidente da República, em declarações aos jornalistas na Base da Lajes, na ilha Terceira, após ser questionado sobre o anúncio do primeiro-ministro de que vai ouvir o chefe de Estado e os partidos políticos com representação parlamentar com vista a "considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro.

O Presidente da República assegurou que tem acompanhado a ponderação feita pelo primeiro-ministro nesta matéria, enfatizando que "há uma só política externa".

"Não há uma política externa do Presidente, uma política externa do parlamento, uma política externa do Governo, há uma política externa, é a política de Portugal", acrescentou.