Governo vai ouvir Marcelo e partidos para reconhecer Palestina como estado

Lusa 31 de julho de 2025 às 13:15
O Governo já manifestou vontade de "efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" na Assembleia-Geral das Nações Unidas em setembro.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que vai ouvir o Presidente da República e os partidos políticos com representação parlamentar com vista a "considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano" na Assembleia-Geral das Nações Unidas em setembro.

TIAGO PETINGA/LUSA

"O Governo decidiu promover a auscultação de sua Excelência o Senhor Presidente da República e dos Partidos Políticos com representação na Assembleia da República, com vista a considerar efetuar o reconhecimento do Estado palestiniano, num procedimento que possa ser concluído na semana de Alto Nível da 80.ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a ter lugar em Nova Iorque no próximo mês de Setembro", anunciou o primeiro-ministro, em comunicado.

