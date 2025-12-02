Marcelo Rebelo de Sousa "passou bem a noite" e poderá receber visitas esta tarde

Presidente da República, que foi operado a uma hérnia no Hospital de São João, no Porto, poderá ter alta amanhã

Maria João Baptista, presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, revelou esta manhã que Marcelo Rebelo de Sousa "passou bem a noite" e que "o pós-operatório decore de forma tranquila e adequada".



Marcelo Rebelo de Sousa está internado no Porto AMPE ROGÉRIO/LUSA

"Antes de pensarmos nos próximos dias, nesta fase é importante ele alimentar-se, levantar-se e percebermos como está. Estando tudo bem, fará os exames que forem necessários, as análises habituais. Se estiver tudo bem, não haverá outros grandes exames a serem efetuados", explicou aquela responsável.

O internamento, se tudo decorrer como esperado, não deverá ser longo. "É expectavel que fique hoje e poderá ter alta a curto prazo. Poderá ter alta amanhã, se continuar a correr tudo bem", informou ainda Maria João Batista, acrescentando que o presidente "está perfeitamente tranquilo, recebeu a visita da equipa clínica e das pessoas da Casa Civil". Poderá receber mais visitas, "estando tudo bem", esta tarde.

Sobre o prazo de recuperação, tudo aponta para duas semanas, mas poderão ser mais. "O habitual são duas semanas, mas é variável. Depende da evolução clínica."

Recorde-se que o Presidente da República sofreu uma indisposição quanto regressava do funeral de António Mota e foi operado ontem à noite a uma hérnia encarcerada no Hospital de São João, no Porto, um procedimento que durou cerca de uma hora.