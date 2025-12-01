Já terminou a cirurgia de Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República foi operado a uma hérnia encarcerada no Hospital São João do Porto.

A cirurgia à hérnia encarcerada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou pelas 23h35. A cirurgia durou cerca de uma hora. "O Presidente da República já está acordado e bem disposto", refere uma nota da Presidência da República.



Marcelo Rebelo de Sousa foi operado depois de se sentir mal na sequência das cerimónias fúnebres de António Mota NUNO VEIGA/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de hoje, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.

Na declaração à imprensa, cerca das 22:00, Maria João Baptista disse ainda que a decisão de se proceder a uma cirurgia decorreu ainda do facto de Marcelo Rebelo de Sousa "já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento".

De acordo com a representante, uma hérnia "corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que uma parte do intestino passe através dos tecidos", comprometendo "a capacidade de irrigar os tecidos".

Com Lusa