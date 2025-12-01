Sábado – Pense por si

Portugal

Já terminou a cirurgia de Marcelo Rebelo de Sousa

Diogo Barreto
Diogo Barreto 23:40
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

O Presidente da República foi operado a uma hérnia encarcerada no Hospital São João do Porto.

A cirurgia à hérnia encarcerada do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terminou pelas 23h35. A cirurgia durou cerca de uma hora. "O Presidente da República já está acordado e bem disposto", refere uma nota da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa foi operado depois de se sentir mal na sequência das cerimónias fúnebres de António Mota
Marcelo Rebelo de Sousa foi operado depois de se sentir mal na sequência das cerimónias fúnebres de António Mota NUNO VEIGA/LUSA

Marcelo Rebelo de Sousa, 76 anos, presidiu durante a manhã de hoje, na Praça dos Restauradores, em Lisboa, às comemorações de homenagem aos Heróis da Restauração e da Guerra da Aclamação, que celebra o restabelecimento da independência nacional em 1640, e seguiu depois para as cerimónias fúnebres do antigo presidente da Mota-Engil, António Mota.

Na declaração à imprensa, cerca das 22:00, Maria João Baptista disse ainda que a decisão de se proceder a uma cirurgia decorreu ainda do facto de Marcelo Rebelo de Sousa "já ter sido submetido a uma cirurgia prévia por uma hérnia semelhante a este quadro que tem neste momento".

De acordo com a representante, uma hérnia "corresponde a uma área da parede abdominal que é mais frágil e que permite que uma parte do intestino passe através dos tecidos", comprometendo "a capacidade de irrigar os tecidos".

Com  Lusa

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Cirurgia Marcelo Rebelo de Sousa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Já terminou a cirurgia de Marcelo Rebelo de Sousa