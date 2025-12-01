Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa dá entrada nas Urgências do Hospital de São João

21:16
Capa da Sábado Edição 25 de novembro a 1 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 25 de novembro a 1 de dezembro
As mais lidas

Presidente da República sofreu uma indisposição quanto regressava do funeral de António Mota.

O Presidente da República deu entrada esta segunda-feira à noite nas Urgências do Hospital de São João, no Porto, na sequência de uma paragem de digestão.

Marcelo Rebelo de Sousa
Marcelo Rebelo de Sousa

Uma nota publicada no site oficial da Presidência da República refere que "o Presidente da República foi admitido, este fim de tarde, no Hospital Universitário de São João, no Porto (ULS São João), depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota".

Depois de ser assistido pelos médicos da Presidência da República, estes consideraram que antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos. Depois de serem conhecidos tais resultados será dada nova informação, informa ainda a equipa de Marcelo Rebelo de Sousa que está a duas semanas de completar 77 anos.

No final de 2021 Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a duas hérnias inguinais, no hospital das Forças Armadas, em Lisboa. Desde que chegou a Belém, em 2016, Marcelo foi sujeito a duas outras intervenções cirúrgicas: foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no dia 28 de dezembro de 2018, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e a 30 de outubro de 2019 foi submetido a um cateterismo cardíaco, desta vez de forma programada, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Hospitais São João da Terra Nova Marcelo Rebelo de Sousa
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo Rebelo de Sousa dá entrada nas Urgências do Hospital de São João