Marcelo Rebelo de Sousa dá entrada nas Urgências do Hospital de São João

O Presidente da República deu entrada esta segunda-feira à noite nas Urgências do Hospital de São João, no Porto, na sequência de uma paragem de digestão.



Marcelo Rebelo de Sousa

Uma nota publicada no site oficial da Presidência da República refere que "o Presidente da República foi admitido, este fim de tarde, no Hospital Universitário de São João, no Porto (ULS São João), depois de se ter sentido indisposto, na sequência de uma paragem de digestão, quando regressava de Amarante, das exéquias do Engenheiro António Mota".

Depois de ser assistido pelos médicos da Presidência da República, estes consideraram que antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos. Depois de serem conhecidos tais resultados será dada nova informação, informa ainda a equipa de Marcelo Rebelo de Sousa que está a duas semanas de completar 77 anos.

No final de 2021 Marcelo Rebelo de Sousa foi operado a duas hérnias inguinais, no hospital das Forças Armadas, em Lisboa. Desde que chegou a Belém, em 2016, Marcelo foi sujeito a duas outras intervenções cirúrgicas: foi operado de urgência a uma hérnia umbilical, no dia 28 de dezembro de 2018, no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e a 30 de outubro de 2019 foi submetido a um cateterismo cardíaco, desta vez de forma programada, no Hospital de Santa Cruz, em Oeiras.