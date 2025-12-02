Presidente da SATA demite-se e será substituído por diretor financeiro

Tiago Santos vai assumir a liderança do grupo de aviação.

O presidente da administração da SATA, Rui Coutinho, apresentou a demissão do cargo, revelou esta terça-feira à Lusa o Governo dos Açores, que vai nomear o diretor financeiro, Tiago Santos, para a liderança do grupo de aviação.



Presidente da SATA, Rui Coutinho, apresentou a demissão DR

"O Governo Regional dos Açores informa que o presidente do conselho de administração da SATA Holding, Rui Coutinho, apresentou o seu pedido de demissão, com efeitos a 1 de janeiro de 2026, invocando razões profissionais", avançou o Governo dos Açores, em resposta por escrito enviada à agência Lusa.

O executivo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) adianta que a nomeação do atual diretor financeiro do grupo Tiago Santos para a presidência do conselho de administração visa "assegurar a necessária continuidade e estabilidade" no grupo.

"A nomeação de Tiago Santos, enquanto membro do atual órgão executivo e profundo conhecedor dos mecanismos financeiros, operacionais e estratégicos do Grupo, visa garantir a prossecução rigorosa das medidas previstas no Plano de Reestruturação, nomeadamente a alienação da Azores Airlines e do Handling", justifica o governo açoriano.

Rui Coutinho tinha sido indicado para presidente da SATA em junho de 2024 após a saída de Teresa Gonçalves, que se demitiu a 09 de abril do ano passado e que tinha substituído Luis Rodrigues em abril de 2023.

Tiago Santos, que integrou a administração da SATA em julho de 2024, é economista, foi membro do conselho de administração e diretor financeiro da Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa entre 2015 e 2016, funções que também ocupou na empresa Oitante, entre 2016 e 2018.

Foi ainda assessor do ministro da Saúde Paulo Macedo (2011 a 2015) e do secretário de Estado do Tesouro e Finanças (2010 e 2011) e administrador da consultora COBA.

A mudança na administração na SATA acontece numa altura em que está em curso o processo de privatização da Azores Airlines, companhia do grupo responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior.

O consórcio Atlantic Connect Group apresentou a 24 de novembro uma proposta de 17 milhões de euros por 85% da capital social da Azores Airlines, tendo o Governo dos Açores solicitado à Comissão Europeia a prorrogação do prazo para a privatização da companhia até 31 de dezembro de 2026.

A proposta está atualmente a ser analisada pelo júri do concurso, liderado pelo economista e professor universitário Augusto Mateus.

Em junho de 2022, a Comissão Europeia aprovou uma ajuda estatal portuguesa para apoio à reestruturação da companhia aérea de 453,25 milhões de euros em empréstimos e garantias estatais, prevendo medidas como uma reorganização da estrutura e o desinvestimento de uma participação de controlo (51%).