Marcelo recebe Bloco no Palácio de Belém depois de detenção de Mariana Mortágua por Israel

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai receber esta quinta-feira em audiência uma delegação do Bloco de Esquerda, a pedido do partido liderado por Mariana Mortágua, que foi detida por Israel na quarta-feira à noite.



Marcelo recebe Bloco no Palácio de Belém após a detenção de Mariana Mortágua por Israel

A informação sobre a audiência, que decorrerá às 14h, no Palácio de Belém, em Lisboa, foi divulgada pela Presidência da República, em nota oficial, acrescentando que o encontro acontece a pedido do BE.

Pelo menos 13 embarcações integradas na flotilha humanitária foram intercetadas pela Marinha de Israel, sendo que uma foi abalroada em águas internacionais, segundo a organização da flotilha Sumud Global. Entre os detidos encontram-se a coordenadora do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, a atriz portuguesa Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje esperar que os três cidadãos portugueses detidos por Israel possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida. "A nossa expectativa é de que tudo se vá processar com grande normalidade e que o retorno destes portugueses possa também acontecer sem nenhum tipo de incidente", disse Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas, depois de um pequeno-almoço com o homólogo britânico, o trabalhista Keir Starmer, em Copenhaga (Dinamarca).

O primeiro-ministro disse que o Governo está "em contacto com as autoridades israelitas com vista a salvaguardar a situação desses portugueses", como "é a responsabilidade" para com todos os cidadãos nacionais, "sendo certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania".

O primeiro-ministro disse ainda esperar que toda a ajuda humanitária chegue a Gaza, que há meses está a ser bloqueada por Israel.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou também hoje que alguns dos ativistas da flotilha Sumud Global, presos nas últimas horas, vão ser transferidos para território israelita. De acordo com um comunicado da diplomacia israelita divulgado através das redes sociais, os membros da flotilha humanitária que foram presos "estão seguros e de boa saúde".

O mesmo documento indica que Israel vai iniciar os procedimentos de deportação para a Europa depois de os detidos serem transferidos para território israelita.

A nota não especifica a identidade dos primeiros detidos a serem transferidos para Israel.