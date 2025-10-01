Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de outubro de 2025 às 22:10

"Se continuarem, vamos parar a vossa embarcação": Marinha israelita ameaça flotilha de ajuda humanitária a Gaza

Marinha de Israel pediu, esta quarta-feira, via rádio, à flotilha que se dirigia para Gaza que alterasse o seu percurso, alertando que se aproximava de uma “zona de combate ativa” e avisando que qualquer tentativa de continuar até Gaza colocaria a segurança dos participantes em risco e poderia levar à apreensão das embarcações.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30