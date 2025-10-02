Nuno Melo condena participação de portugueses em flotilha para Gaza

O ministro da Defesa apelou a Israel que devolva os cidadãos portugueses e os outros aos seus países de origem "tratando-os com respeito pelos direitos que lhes cabem".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, classificou hoje como panfletária e irresponsável a participação de portugueses na flotilha humanitária rumo à Faixa de Gaza, sublinhando estar sempre "pelo lado da democracia e da liberdade".



Nuno Melo fala aos jornalistas sobre portugueses na flotilha para Gaza, em Mondim de Basto HUGO DELGADO/LUSA

"Manifestamente, constato uma iniciativa panfletária, que considero irresponsável, em direção a um território ocupado por uma organização terrorista, responsável por um ataque que vitimou mais de 1.200 pessoas em Israel", disse em declarações a jornalistas numa ação de campanha eleitoral autárquica no mercado municipal de Mondim de Basto, Vila Real, recolhidas pelo canal Now.

O presidente do CDS-PP afirmou que o movimento islamista Hamas "oprime minorias, sejam elas religiosas ou pessoas em função daquilo que é a sua orientação sexual".

"É para apoio a uma organização assim, considerada terrorista pela União Europeia, que estas pessoas [três cidadãos portugueses, incluindo a coordenadora do BE, Mariana Mortágua] se mobilizam em direção a um território que está em guerra?", lamentou Melo, referindo-se ao grupo terrorista responsável pelo ataque no sul de Israel, em outubro de 2023, que causou 1.200 mortos e fez 251 reféns.

O membro do executivo liderado pelo social-democrata Luís Montenegro confiou nas "autoridades que representam um estado democrático", desejando que Israel "se comporte agora como isso mesmo, devolvendo os cidadãos portugueses e os outros aos seus países de origem e tratando-os com respeito pelos direitos que lhes cabem".

A porta-voz do grupo italiano de ativistas participantes na ação humanitária "Global Sumud" (Resistência Global, em Árabe), Maria Elena Delia, declarou hoje que 39 navios da flotilha intercetados pelas Forças de Defesa de Israel, (IDF, na sigla inglesa), seguindo ainda para a Faixa de Gaza alguns navios mais pequenos, que devem ter o mesmo destino.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros italiano, as tripulações foram levadas para o porto de Ashdod e mantidas em centros de detenção específicos, onde poderão aceitar a expulsão voluntária imediata ou rejeitá-la e aguardar decisão judicial.

Entre os detidos encontram-se a deputada e líder bloquista, a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

Israel iniciou em 16 de setembro uma grande ofensiva terrestre contra a cidade de Gaza, justificando-a para eliminar o último 'bastião' do grupo extremista palestiniano.

A invasão militar levou à deslocação forçada para o sul da Faixa de Gaza de mais de um milhão de pessoas e resultou em dezenas de mortos diariamente naquela cidade, muitos deles civis, num conflito que já matou mais de 66 mil palestinianos, incluindo mulheres e crianças, de acordo com os números do Hamas.