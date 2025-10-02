Luís Montenegro espera que portugueses detidos por Israel regressem "sem nenhum incidente"

O primeiro-ministro disse que o Governo está "em contacto com as autoridades israelitas com vista a salvaguardar a situação desses portugueses", como "é a responsabilidade" para com todos os cidadãos nacionais. Mariana Mortágua, Sofia Aparício e Miguel Duarte foram detidos.

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira esperar que os três cidadãos portugueses detidos por Israel possam regressar ao país "sem nenhum incidente", considerando que a mensagem da flotilha humanitária foi transmitida.



Montenegro está em Copenhaga para cimeira informal dos líderes da UE EPA/LISELOTTE SABROE DENMARK OUT

"A nossa expectativa é de que tudo se vá processar com grande normalidade e que o retorno destes portugueses possa também acontecer sem nenhum tipo de incidente", disse Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas, depois de um pequeno-almoço com o homólogo britânico, Keir Starmer, em Copenhaga (Dinamarca).

O primeiro-ministro disse que o Governo está "em contacto com as autoridades israelitas com vista a salvaguardar a situação desses portugueses", como "é a responsabilidade" para com todos os cidadãos nacionais, "sendo certo que não é de desprezar a circunstância de uma destas pessoas ser, além do mais, titular de um órgão de soberania".

Luís Montenegro referia-se à deputada única do BE e coordenadora nacional do partido, Mariana Mortágua, detida na noite de quarta-feira, em simultâneo com a atriz Sofia Aparício e o ativista Miguel Duarte.

"Creio que, do ponto de vista da mensagem política, que, não vale a pena também estar a escamotear, está subjacente a este evento e a esta iniciativa, ela estará neste momento executada", comentou o primeiro-ministro.

O primeiro-ministro disse ainda esperar que toda a ajuda humanitária chegue a Gaza, que há meses está a ser bloqueada por Israel.

Questionado se a flotilha humanitária em direção à Faixa de Gaza transmitiu com eficácia a mensagem, disse não querer comentar, mas adiantou que, se fosse sua intenção passar uma mensagem política com o mesmo intuito, o teria feito de outra forma.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel anunciou hoje que alguns dos ativistas da flotilha Sumud Global, presos nas últimas horas, vão ser transferidos para território israelita.

De acordo com um comunicado da diplomacia israelita divulgados através das redes sociais, os membros da flotilha humanitária que foram presos "estão seguros e de boa saúde".

O mesmo documento indica que Israel vai iniciar os procedimentos de deportação para a Europa depois de os detidos serem transferidos para território israelita.

A nota não especifica a identidade dos primeiros detidos a serem transferidos para Israel.

Pelo menos 13 embarcações integradas na flotilha foram intercetadas pela Marinha de Israel sendo que uma foi abalroada em águas internacionais, segundo a organização da flotilha Sumud Global.