Doentes urgentes com espera superior a 15 horas no hospital Amadora-Sintra

O tempo de espera para doentes urgentes no serviço de urgência geral do hospital Amadora-Sintra ultrapassava esta quinta-feira de manhã as 15 horas, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).



Hospital Amadora-Sintra DR

A informação consultada pela Lusa às 09h20 indica que o tempo médio de espera para a primeira observação era de 15 horas e 06 minutos para os doentes urgentes (pulseira amarela) e de 16 horas e 09 minutos para os poucos urgentes (pulseira verde).

A urgência geral do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, mais conhecido como hospital Amadora-Sintra, tinha um total de 43 doentes em espera, mais de metade (20) dos quais urgentes. Havia 21 pouco urgentes (pulseira verde) e dois não urgente (pulseira azul).

A administração do hospital já tinha admitido a intenção de ter até final do ano equipas dedicadas para a Urgência, com a criação de um Centro de Responsabilidade Integrada (CRI), à semelhança do que já existe, por exemplo, no Hospital S. José.

Em declarações à Lusa, fonte hospitalar lembrou ainda que o hospital tem mais de 20% de internamentos sociais - pessoas que já tiveram alta mas não saíram ainda do hospital -, o que dificulta internamentos de doentes da urgência.

A mesma fonte disse que a unidade pretende criar no terreno do hospital uma unidade para os internamentos sociais, com cerca de 70 camas.

Sublinhou ainda que esta unidade hospitalar abrange um total de 600 mil utentes, cerca de um terço dos quais sem médico de família.

No início do ano, a Unidade Local de Saúde Amadora-Sintra integrou o projeto "Ligue Antes, Salve Vidas", com o objetivo de reduzir a sobrecarga dos serviços de urgência, promovendo o contacto prévio com a Linha SNS24.

Na altura, cerca de 55% dos atendimentos nas urgências do Hospital Fernando Fonseca eram não urgentes ou pouco urgentes, o que sobrecarrega o funcionamento desse serviço.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto as urgentes (amarela) são de 60 minutos e as pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.