Sábado – Pense por si

Portugal

Marcelo Rebelo de Sousa assinala data de nascimento de Mário Soares

Lusa 07:56
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de dezembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de dezembro
As mais lidas

Antigo Chefe de Estado faria hoje 100 anos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, assinalou este domingo o dia de nascimento de Mário Soares e considerou que a celebração do seu centenário em 2024 levou a um "mais vasto consenso nacional em torno da importância da liberdade e da democracia".

Mário Soares morreu em 2017
Mário Soares morreu em 2017 Paulo Duarte

"Na passagem de mais um aniversário do nascimento de Mário Soares, o Presidente da República assinala a relevância da celebração do seu centenário, que permitiu um mais vasto consenso nacional em torno da importância da Liberdade, da Democracia e da Europa no seu pensamento e no futuro de Portugal", refere uma nota publicada no 'site' da Presidência.

O antigo primeiro-ministro e Presidente da República Mário Soares nasceu em 7 de dezembro de 1924, em Lisboa, e morreu em 7 de janeiro de 2017, no Hospital da Cruz Vermelha, também na capital, após um internamento de quase um mês.

Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do PS e Presidente da República.

Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do PS, e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974.

Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respetivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Revoluções Aniversário Democracia Mário Soares Marcelo Rebelo de Sousa Partido Socialista Dia da Liberdade Lisboa Europa Portugal Comunidade Económica Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Marcelo Rebelo de Sousa assinala data de nascimento de Mário Soares