PCP critica os que "ladram" contra corrupção mas ficam "caladinhos como ratos" sobre privatizações

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, criticou sábado aqueles que clamam e "até ladram" contra a corrupção, mas ficam "caladinhos que nem uns ratos" em relação à TAP, à ANA e às "grandes privatizações".



Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP José Sena Goulão/Lusa

"É engraçado que há tanta gente, tanta gente que clama, reclama e alguns até ladram com tanta corrupção na boca, mas quando toca à corrupção na TAP, na ANA, nas grandes privatizações, estão caladinhos que nem uns ratos, porque devem ter, certamente, o rabo apertado em todas essas negociatas", referiu.

Falando num jantar com militantes em Braga, o líder comunista disse que está em curso, em Portugal, uma política de privatizações, "desses crimes económicos e dessa corrupção que lhes está associada".

Aludiu ainda a uma política de "desmantelamento" do Serviço Nacional de Saúde e de "assalto" à Segurança Social.

"Tudo é negócio, seja a educação, seja a saúde, seja a habitação", criticou.

Acusou o Governo de querer viver "no melhor dos dois mundos" por querer aprovar "uma coisa com o PS e outra com o Chega".

"Tudo vai andando e quem se lixa é o mexilhão. O povo é que se lixa sempre", apontou.