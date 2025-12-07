PCP critica os que "ladram" contra corrupção mas ficam "caladinhos como ratos" sobre privatizações

Paulo Raimundo deixa duras críticas num jantar em Braga.
O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, criticou sábado aqueles que clamam e "até ladram" contra a corrupção, mas ficam "caladinhos que nem uns ratos" em relação à TAP, à ANA e às "grandes privatizações".
Paulo Raimundo, secretário-geral do PCPJosé Sena Goulão/Lusa
"É engraçado que há tanta gente, tanta gente que clama, reclama e alguns até ladram com tanta corrupção na boca, mas quando toca à corrupção na TAP, na ANA, nas grandes privatizações, estão caladinhos que nem uns ratos, porque devem ter, certamente, o rabo apertado em todas essas negociatas", referiu.
Falando num jantar com militantes em Braga, o líder comunista disse que está em curso, em Portugal, uma política de privatizações, "desses crimes económicos e dessa corrupção que lhes está associada".
Aludiu ainda a uma política de "desmantelamento" do Serviço Nacional de Saúde e de "assalto" à Segurança Social.
"Tudo é negócio, seja a educação, seja a saúde, seja a habitação", criticou.
Acusou o Governo de querer viver "no melhor dos dois mundos" por querer aprovar "uma coisa com o PS e outra com o Chega".
"Tudo vai andando e quem se lixa é o mexilhão. O povo é que se lixa sempre", apontou.
