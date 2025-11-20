Sábado – Pense por si

Marcelo realiza primeira visita oficial ao Mónaco na ponta final do mandato

Lusa 10:36
A menos de dois meses das eleições presidenciais e a cerca de três meses e meio de cessar funções, Marcelo realiza a sua 170.ª viagem ao estrangeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, viaja esta quinta-feira até ao Mónaco, a convite do Príncipe Alberto II, para uma visita de Estado, a primeira que efetua ao Principado e uma das últimas do seu mandato.

Marcelo Rebelo de Sousa de viagem ao Mónaco
Marcelo Rebelo de Sousa de viagem ao Mónaco NUNO VEIGA/LUSA

A menos de dois meses das eleições presidenciais, marcadas para 18 de janeiro próximo, e a cerca de três meses e meio de cessar funções (09 de março de 2026), Marcelo realiza a sua 170.ª viagem ao estrangeiro - numa contagem que inclui, além das visitas oficiais, todas as outras deslocações, por motivos diversos, e divididas por país, mesmo que tenham sido feitas de seguida.

O chefe de Estado chega ao final da tarde de hoje ao Principado, mas toda a agenda oficial terá lugar na sexta-feira, com Marcelo Rebelo de Sousa a ser recebido de manhã no Palácio do Príncipe do Mónaco por Alberto II, numa cerimónia com honras militares, hinos e revista, seguido de uma audiência, almoço e assinatura de um acordo de cooperação bilateral.

Ao início da tarde, o Presidente da República visitará uma exposição fotográfica sobre o Rei D. Carlos - que privou com o Príncipe Alberto I, trisavô do atual monarca, partilhando ambos a paixão pela oceanografia -- e participará na inauguração de um busto do antigo monarca português nos jardins de Saint-Martin, nas imediações do palácio.

De seguida, o chefe de Estado efetua uma visita precisamente ao Museu Oceanográfico do Mónaco, o mesmo local onde, ao final da tarde, oferece uma receção à comunidade portuguesa no Principado, após o que regressará a Lisboa.

De acordo com uma nota divulgada esta quinta-feira pela Presidência da República, no site oficial, esta visita de Estado "é testemunho dos laços históricos e de amizade entre os dois países, assim como do desejo de reforçar a cooperação bilateral em matérias de interesse comum, com enfoque na preservação dos oceanos e da biodiversidade".

