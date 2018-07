O Presidente da República promulgou esta quarta-feira o diploma da Assembleia da República que repõe a possibilidade de militares e ex-militares requererem a reintegração nas suas funções.Numa nota colocada no site da Presidência da República, o chefe de Estado escreve que o diploma, "também aprovado pelo partido do Governo, prevê um período de 180 dias para o requerimento de reintegração de militares e ex-militares, o que significa que nunca antes de 2019 poderá produzir efeitos, assim afastando a proibição constitucional de aumento de despesas, por iniciativa parlamentar, durante o presente ano orçamental".O parlamento aprovou em 11 de Maio um projecto de lei do BE que abre um novo período de reintegração nas funções de servidores do Estado, visando "fazer justiça" a militares e ex-militares que "combateram o regime fascista".O diploma, aprovado na generalidade em Dezembro, foi viabilizado, no início de maio, na especialidade sem alterações, na comissão de Defesa Nacional, com os votos favoráveis do PS, PCP e BE, e contra do PSD e do CDS-PP, resultado que se repetiu, em plenário, em votação final global.O projecto do BE determina que seja "reaberta a possibilidade de requerer a reintegração, por militares e ex-militares, ao abrigo do decreto-lei n.º 173/74, de 26 de Abril", podendo ser requerida "no período de 180 dias a contar da publicação da presente lei"."Os interessados cujos requerimentos tenham sido indeferidos por extemporaneidade podem voltar a apresentar requerimento", estabelece o diploma, que prevê a aprovação de regulamentação pelo Governo no prazo de 30 dias.