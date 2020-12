Marcelo já propôs renovação do Estado de Emergência até 7 de janeiro

O Presidente da República anunciou esta quarta-feira que já enviou para a Assembleia da República o decreto com o intuito de renovar o Estado de Emergência em Portugal por mais 15 dias, até 7 de janeiro, devido à situação da Covid-19 no país.Em nota na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa, aponta que o documento permite adotar medidas necessárias à contenção da pandemia da Covid-19.

"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma renovando, pelo período de 15 dias, até 7 de janeiro de 2021, o estado de emergência para todo o território nacional, permitindo ao Governo efetivar as medidas para este novo período", refere.

Este é o sétimo diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 24 de dezembro e 7 de janeiro, e será debatido e votado na quinta-feira na Assembleia da República.



Violação do estado de emergência é crime de desobediência





No projeto de decreto, enviado ao Parlamento, o Presidente da República inclui um novo artigo para o novo estado de emergência, que confere "crime de desobediência" a quem violar as leis estipuladas para este período.

"A violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência, nos termos do artigo 7º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atua", indica a nova norma.

Na primeira fase em que vigorou em Portugal o estado de emergência durante a atual pandemia de covid-19, em março e abril, dois decretos do Presidente da República aprovados em abril tiveram também referências ao crime de desobediência.

Na altura, esses decretos do estado de emergência proibiam "todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades públicas competentes em execução do presente estado de emergência", e acrescentava-se que os seus autores podiam incorrer, "nos termos da lei, em crime de desobediência".