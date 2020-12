Renovação do Estado de Emergência aprovada no Parlamento

O estado de emergência em Portugal foi renovado por mais 15 dias, até 7 de janeiro, de maneira a conter a propagação do novo coronavírus.



No parlamento, PS, PSD e a deputada não inscrita Cristina Rodrigues votaram a favor da renovação, com PCP, PEV, Chega, IL e Joacine Katar Moreira a votarem contra.



BE, CDS e PAN optaram pela abstenção naquele que é o sétimo diploma do estado de emergência aprovado pelo parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 24 de dezembro e 7 de janeiro, após decreto do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O sentido de voto foi o mesmo de há duas semanas, com 187 deputados a votar favoravelmente, o que representa mais de dois terços do total.



Conselho de Ministros reúne esta tarde



Após a aprovação da renovação do estado de emergência, o Conselho de Ministros reúne-se esta quinta-feira à tarde para rever as medidas no âmbito da renovação do estado de emergência, com o primeiro-ministro a participar por videoconferência e o restante executivo presencialmente no Palácio da Ajuda.



Costa esteve em contacto com o presidente francês, Emmanuel Macron, esta quarta-feira em França e encontra-se em isolamento profilático, tendo já realizado um teste de diagnóstico à Covid-19.