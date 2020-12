Morreu o o ex-dirigente do CDS Nuno Lima Mayer

O antigo dirigente do CDS Nuno Lima Mayer Moreira morreu esta quarta-feira, vítima de enfarte, avançou a Rádio Renascença . O autarca, filho do ex-presidente do CDS Adriano Moreira e irmão da deputada do PS Isabel Moreira, tinha 47 anos.A morte do ex-dirigente do CDS foi anunciada esta quarta-feira pelo CDS Lisboa, com dirigentes e antigos dirigentes do partido a também prestarem a sua homenagem a Nuno Lima Mayer, como Assunção Cristas, Francisco Rodrigues dos Santos e Nuno Melo.

É com profundo pesar e consternação que informamos do falecimento, esta tarde, do Nuno Lima Mayer Moreira.

Publicado por CDS Lisboa em Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020

No seu percurso político foi ainda candidato à junta de freguesia da Ajuda, em 2017.

