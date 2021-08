Marcelo envia ao Constitucional norma sobre acesso a emails pelo MP sem ordem de juiz

O Presidente da República pediu ao Tribunal Constitucional para se pronunciar sobre a constitucionalidade de um artigo do novo regime de acesso a informação eletrónica sensível. Marcelo Rebelo de Sousa citou a "compreensível preocupação que pode suscitar em termos de investigação criminal, designadamente perante as dúvidas levantadas no parecer da Comissão Nacional da Proteção de Dados e as resultantes de jurisprudência nacional e europeia".