Fogo em Loulé dado como dominado

O incêndio que deflagrou hoje no concelho de Loulé foi dado como dominado às 19:35, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro à agência Lusa.





"Às 19:35 o incêndio foi dado como dominado", afirmou a fonte do CDOS, salientando que isso significa que "já não ultrapassa aquele perímetro", mas "ainda não está extinto".No local, estão "83 veículos, quatro meios aéreos e 241 operacionais" a trabalhar para que o incêndio seja apagado nas próximas horas, indicou a mesma fonte.O CDOS ainda não tinha, pelas 20:15, informação se as 53 pessoas que saíram das suas casas por precaução e voluntariamente já haviam regressado, mas adiantou que já estão reunidas as condições para voltarem entretanto.O alerta para o incêndio foi dado às 13:46.Pelas 18:30, o incêndio tinha duas frentes ativas, de acordo com o CDOS, e tinham saído das suas casas 53 pessoas de 30 habitações, das localidades de Apra (três habitações), Amendoeira (25) e Pedragosa (duas).